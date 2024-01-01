Туристов попросили до декабря не посещать Каменный город в Прикамье В природном парке начались работы по обустройству экотропы Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

В ландшафтном памятнике природы регионального значения Каменный город стартовали работы по созданию экотропы. Старый аварийный настил демонтируют, а вместо него установят новый. Власти также пообещали установить малые архитектурные формы, беседки, лавочки, навигацию и информационные аншлаги. Работы будут проводиться до 9 декабря. Таким образом, до этого времени туристы не смогут посещать природный объект.

«Просим по возможности отложить путешествия по Каменному городу до окончания строительства», — говорится в официальной группе дирекции особо охраняемых территорий Пермского края в соцсетях.

Выполнять работы будет подрядная организация ООО «Акрополь-М».

Каменный город находится в Губахинском округе Пермского края рядом с другим памятником природы — Усьвинские столбы. Каменный город является одним из самых популярных мест у туристов. Он располагается на площади около 30 га.

Отметим, с прошлого года в Пермском крае действует туристический сбор за посещение природных парков региона. По утверждениям чиновников, все собранные деньги идут на обустройство территорий, которые посещают туристы.

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