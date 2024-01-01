Алёна Бронникова Создание экотропы к Ветлану в Прикамье планируют перенести на 2025 год Проект четыре раза отправлялся на доработку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Создание экологической тропы на территории природного объекта «Камень Ветлан» природного парка «Пермский» планируют перенести на 2025 год. Такие данные следуют из финансово-экономического обоснования к проекту поправок бюджета Прикамья на 2024-2026 годы.

Средства предлагается перераспределить с 2024 на 2025 год в сумме 52,2 млн руб. Как указано в документе, проектная документация не прошла оценку на соответствие техзаданию.

Первые замечания по проектно-сметной документации были получены ещё 12 декабря 2023 года. Затем доработанный проект ещё трижды был отклонён: в апреле, июне и июле. Последний вариант был направлен на оценку 10 июля, плановый срок получения одобрения — 7 августа.

При этом срок проведения работ составляет восемь месяцев. Поскольку в зимний период работы проводить нельзя, их было решено перенести на следующий год.

В прошлом году сообщалось, что в планах у краевого правительства в течение трёх лет направить на создание экотроп на природных объектах: «Каменный город», «Камень Ветлан», «Камень Столбы» и «Кваркуш» - 104 млн руб. В этом году на строительство объекта в Каменном городе был заключён договор с ООО «Акрополь-М». компания должна до конца года выполнить все работы за 23 млн руб.

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