Алёна Бронникова

Создание экотропы к Ветлану в Прикамье планируют перенести на 2025 год

Проект четыре раза отправлялся на доработку

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Вид на Вишеру с камня Ветлан

  Архив ИД «Компаньон»

Создание экологической тропы на территории природного объекта «Камень Ветлан» природного парка «Пермский» планируют перенести на 2025 год. Такие данные следуют из финансово-экономического обоснования к проекту поправок бюджета Прикамья на 2024-2026 годы.

Средства предлагается перераспределить с 2024 на 2025 год в сумме 52,2 млн руб. Как указано в документе, проектная документация не прошла оценку на соответствие техзаданию.

Первые замечания по проектно-сметной документации были получены ещё 12 декабря 2023 года. Затем доработанный проект ещё трижды был отклонён: в апреле, июне и июле. Последний вариант был направлен на оценку 10 июля, плановый срок получения одобрения — 7 августа.

При этом срок проведения работ составляет восемь месяцев. Поскольку в зимний период работы проводить нельзя, их было решено перенести на следующий год.

В прошлом году сообщалось, что в планах у краевого правительства в течение трёх лет направить на создание экотроп на природных объектах: «Каменный город», «Камень Ветлан», «Камень Столбы» и «Кваркуш» - 104 млн руб. В этом году на строительство объекта в Каменном городе был заключён договор с ООО «Акрополь-М». компания должна до конца года выполнить все работы за 23 млн руб.

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