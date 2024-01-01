Созданием экотропы на территории Каменного города займётся компания из Перми С ней заключён контракт на 23 млн рублей Поделиться Твитнуть

Эскизный проект / zakupki.gov.ru

Созданием экологической тропы на территории природного объекта «Каменный город» природного парка «Пермский» в Прикамье займётся ООО "Акрополь-М" (Пермь). Согласно информации на сайте госзакупок, контракт с организацией на 23 млн руб. заключён 30 июля.

Согласно условиям, подрядчик должен будет до конца 2024 года построить тропиночное полотно, зоны отдыха, лестницы и ограждения, обустроить смотровую площадку и входную группу, установить аншлаги, беседки и малые архитектурные формы.

Тропа шириной 1 и 2 м будет выполнена из деревянного дощатого настила, установленного на металлическом каркасе, который будет опираться на бетонные подушки. Тропиночное полотно будет разделено на восемь участков протяжённостью 1,3 тыс. м, 182 м, 170 м, 576 м, 77 м, 60 м, 95 м и 45 м.

Входную зону расположат в начале пешего маршрута. Она будет представлять собой площадку с беседками и торговыми киосками, входную группу в виде буквы П и скульптуру сокола-сапсана. Слева оборудуют велопарковку, вдоль экотропы установят скамейки и аншлаги, указатели. На территории появятся такие арт-объекты, как ростомер, крыломер, кинолента и др. Объекты капитального строительства размещать здесь не планируется.

Целью работ является сохранение природного объекта «Каменный город», создание инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха посетителей разного возраста.

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