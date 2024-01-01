Алёна Бронникова Создание экотропы на территории Каменного города в Прикамье оценили в 23 млн рублей Закончить работы планируется до конца года Поделиться Твитнуть

Эскизный проект / zakupki.gov.ru

На сайте госзакупок опубликован открытый конкурс по созданию экологической тропы на территории природного объекта «Каменный город» природного парка «Пермский» в Прикамье. Начальная (максимальная) цена составляет 23 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 9 июля. Победитель станет известен 12 июля. Контракт будет подписан с ГБУ ПК «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края», проект реализуют на средства субсидии.

Согласно условиям, подрядчик должен будет в срок с 25 июля по 9 декабря 2024 года построить тропиночное полотно, зоны отдыха, лестницы и ограждения, обустроить смотровую площадку и входную группу, установить аншлаги, беседки и малые архитектурные формы.

Эскизный проект / zakupki.gov.ru

Тропа шириной 1 и 2 м будет выполнена из деревянного дощатого настила, установленного на металлическом каркасе, который будет опираться на бетонные подушки. Тропиночное полотно будет разделено на восемь участков протяжённостью 1,3 тыс. м, 182 м, 170 м, 576 м, 77 м, 60 м, 95 м и 45 м.

Входную зону расположат в начале пешего маршрута. Она будет представлять собой площадку с беседками и торговыми киосками, входную группу в виде буквы «П» и скульптуру сокола-сапсана. Слева оборудуют велопарковку, вдоль экотропы установят скамейки и аншлаги, указатели. На территории появятся такие арт-объекты, как ростомер, крыломер, кинолента и др. Объекты капитального строительства размещать здесь не планируется.

Эскизный проект / zakupki.gov.ru

Целью работ является сохранение природного объекта «Каменный город», создание инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха посетителей разного возраста.

О планах по благоустройству одной из самых известных достопримечательностей Пермского края правительство сообщило в 2021 году. Затем из регионального бюджета были выделены средства на проведение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и эскизных проектов экологических троп в Каменном городе. Аукцион на проектирование дорожки в 2022 году выиграло пермское АО «Эрон». Организация предложила выполнить работы за 1,6 млн руб.

В прошлом году на территории ООПТ были установлены скамейки для туристов и начато обновление существующего настила. Руководство дирекции сообщило, что в 2024-м запланирована большая реконструкция, по итогам которого маршрут в Каменном городе будет закольцован. В целом на создание экотроп в Каменном городе, на камне Ветлан, камне Столбы и на Кваркуше в течение трёх лет власти направят 104 млн руб.

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