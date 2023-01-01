Максим Артамонов Каменный город в 2024 году ждёт большая реконструкция В природном парке сделают кольцевой маршрут, беседки и навигацию Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

В этом году в Каменном городе были установлены скамейки для туристов и начато обновление существующего настила, а в следующем планируется провести большую реконструкцию. Об этом в ходе прямого эфира ВКонтакте сообщила заместитель руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Татьяна Кузнецова.

Она уточнила, что, кроме скамеек, в природном парке установят информационные аншлаги и две беседки.

«Мы сделаем кольцевую тропу. Часть Каменного города (малый Каменный город) остаётся с пониженным вниманием, а камни там не менее интересные, если не сказать больше. Но для того чтобы туда пройти, там будет настил. В самой удалённой точке мы тоже поставим беседку. Там тоже будут информационные аншлаги. Оттуда прекрасные виды на Рудянский спой и Губаху. К точке входа можно будет также вернуться по настилу. Везде будет установлена навигация. На схеме будут указаны сложные участки и варианты их обхода, потому что в эти места приезжают и туристы с детьми, и возрастные туристы», — рассказала Кузнецова.

Каменный город (или Чёртово Городище) — ландшафтный памятник природы регионального значения, расположенный недалеко от п. Шумихинский Губахинского округа. Его площадь составляет около 30 га.

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