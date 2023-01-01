Алёна Бронникова Власти Прикамья планируют увеличить турпоток до миллиона человек к концу 2026 года За три года в отрасль планируется вложить 713,7 млн рублей бюджетных средств Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

Объём туристического потока в Пермском крае планируется увеличить к концу 2026 года до 1,03 млн чел. в год. Об этом сообщается в документах к проекту бюджета на 2024-2026 годы.

Такой объём власти хотят достигнуть путём реализации комплекса мероприятий по созданию условий для развития туризма в регионе. Нам эти цели в бюджете предлагается предусмотреть 713,7 млн руб. на три года: 347,1 млн в 2024-м, 191,1 млн в 2025-м, 175,4 млн руб. в 2026-м. При этом ежегодно часть суммы в размере 18,4 млн руб. будет направляться из федерального бюджета.

В число мероприятий, на которые запланированы расходы, входят всероссийский форум «Дети едут к детям», международная выставка-форум «Россия», всероссийский конкурс «Туристический сувенир», Всероссийский круизный форум, фестиваль «ПроНебо». Также средства будут направлены на обустройство причальной инфраструктуры в Осинском, Добрянском и Ильинском городских округах, на развитие территории визит-центра в Чердыни.

Для приобретения комплексов мобильной инфраструктуры ГБУ «Центр развития туризма» предусмотрено 15,2 млн руб. ежегодно. Для субсидий на поддержку проектов по созданию кемпингов и автокемпингов в 2024 году предусмотрено 24,9 млн, а в 2025 и 2026 годах — по 12,3 млн руб.

Кроме того, 104 млн руб. в течение трёх лет направят на создание экотроп на природных объектах: «Каменный город», «Камень Ветлан», «Камень Столбы» и «Кваркуш». А для развития познавательного туризма на территориях ООПТ запланировано приобретение техники и оборудования на 9,5 млн руб.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин сообщал о том, что к 2030 году в Пермском крае планируется увеличить поток до 1,5 млн чел. в год. В прошлом году регион посетило более 818 тыс. туристов.





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