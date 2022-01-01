Турпоток в Пермском крае к 2030 году планируется увеличить в 2,5 раза Новые точки притяжения для туристов должны появиться в Губахе, Перми, Березниках, Чердыни Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае к 2030 году планируется увеличить турпоток в 2,5 раза до 1,5 млн человек, об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Для этого, сообщил он, нужно развивать гостиничную инфраструктуру. Так, соглашение с Туризм.РФ поможет построить на месте казарм бывшего военного института (ул. Окулова, 4) гостиницу категории «4 звезды».

По словам Махонина, также планируется создать туристический маршрут, объединяющий Пермь с севером Прикамья. Его ключевыми точками должны стать Пермь, Усолье и Березники, Красновишерск и Чердынь — первый город на Урале.

«В каждом появятся новые точки притяжения, места для проживания, будут благоустраиваться места отдыха, восстанавливаться объекты культурного наследия», — написал глава региона.

Кроме того, Губаха должна стать всесезонным курортом. Для этого в городе планируется построить гостиницу, расширить зоны экотроп, организовывать сплавы по Косьве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.