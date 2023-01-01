За 2022 год Пермский край принял более 818 тысяч туристов Это рекордный показатель для региона Поделиться Твитнуть

В 2022 году Пермский край принял 818,5 тыс. туристов, такие данные в рамках исследования турпотоков регионов опубликовал Росстат. Это рекордный показатель для Прикамья. В минтуризма края сообщили, что прошлый максимум был зафиксирован по итогам допандемийного 2019 года: тогда он составил 753 тыс. человек.

В ведомстве добавили, что по итогам 2022 года объём турпотока в регионе вырос по сравнению с 2021-м на 13%. Это больше, чем в среднем по РФ и в Приволжском федеральном округе (+10 и +11% соответственно).

Согласно данным Росстата, рекордным для Пермского края также стал показатель числа ночёвок гостей, путешествующих по региону. Он составил за год 3,7 млн. Теперь 1 турист в поездке по Прикамью проводит в регионе в среднем 4,5 ночи, тогда как, к примеру, в Татарстане это значение составляет 3,2 ночи, а в среднем по ПФО — 4.

С 2019 по 2022 год общее число гостиниц в Прикамье выросло на 80 и к концу 2022 года составило 479 единиц. Номерной фонд за прошлый год вырос на 7% и достиг практически 12,5 тыс. номеров.

Рост турпотока позитивно отразился на объёме платных услуг, оказываемых туроператорами, гостиницами и санаторно-курортными учреждениями Пермского края. За 2022 год организациями индустрии гостеприимства оказано услуг на общую сумму 10,5 млрд руб., что на 40% больше, чем за 2021 год.

В правительстве Прикамья отметили, что регион находится в лидерах по количеству привлеченных средств из федерального бюджета на развитие туризма. Благодаря грантам федерации и региона, в 2022 году было поддержано 66 проектов в сфере туризма. Общая сумма грантовой поддержки составила 161,4 млн руб. Объём инвестиций в туротрасль на сегодняшний день составляет более 10 млрд руб. на ближайшие три года.

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