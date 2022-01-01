Мария Сыропятова Проектирование дорожки в ландшафтном парке Каменный город обойдётся в 1,6 млн руб. Работы выполнит пермская компания Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

АО «Эрон» из Перми объявлено победителем аукциона на проектирование дорожки в ландшафтном парке Каменный город (Гремячинский городской округ) за 1,6 млн руб. Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 2,9 млн руб. Согласно документации на портале госзакупок, контракт находится в процессе подписания у заказчика.

Под Каменным городом понимают комплекс скал на одной из вершин хребта Рудянский Спой в Гремячинском городском округе Пермского края, раннее название — Чёртово городище.

Подрядчик должен спроектировать экологическую тропу от автодороги до скального массива, а также мостовые переходы, лестницы, смотровые площадки и места отдыха на территории самого Каменного города. Также проектом должна быть предусмотрена стоянка для велосипедов, система указателей и стендов.

Проектные работы разделены на два этапа. На первом потенциальный подрядчик должен провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. Сроки выполнения работ — до 30 сентября. На втором этапе должна быть подготовлена проектная документация (до 30 ноября). Срок действия контракта — до конца декабря 2022 года.

Напомним, в прошлом году уже был разыгран аукцион на проектирование экологической тропы в Каменном городе. Стоимость проектных работ в результате торгов упала с 2,2 млн до 618 тыс. руб. Однако затем подрядчик сорвал сроки сдачи работ: предприниматель Светлана Харитонова сослалась на неблагоприятные погодные условия. Контракт с подрядчиком был расторгнут.

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