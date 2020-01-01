Мария Сыропятова Подрядчик сорвал сроки проектирования инфраструктуры в природном парке «Пермский» Стоимость работ составляет 3 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Вид на Вишеру с камня Ветлан

Архив ИД «Компаньон»

Подрядчик сорвал срок сдачи предварительного проекта и эскиза, а также проектной документации двух лестниц и дорожки на Ветлане, Усьвинских столбах и Каменном городе. В краевом минприроды «Новому компаньону» рассказали, что подрядчик проектирования предприниматель Светлана Харитонова сослалась на неблагоприятные погодные условия. По версии подрядчика проводить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания с 23 ноября по 24 декабря 2021 года было невозможно.

В связи с невыполнением работ в указанный в договоре срок, дирекция ООПТ Пермского края выставила подрядчику претензию. Её содержание не уточняется.

Согласно тексту договора, подрядчику может грозить штраф.

Общая стоимость только проектных работ составляет 3 млн руб.

Напомним, что в ноябре 2021 года победителем аукционов на разработку проектной документации по созданию лестниц на Усьвинских столбах и Ветлане, а также дорожки в Каменном городе объявлена индивидуальный предприниматель Светлана Харитонова. Стоимость проектирования по итогам аукциона существенно снизилась. Все три контракта были заключены до 24 декабря 2021 года подрядчик должна была предоставить заказчику проектную документацию, а до конца апреля 2022 года должна быть пройдена госэкспертиза. Если она не будет пройдена в срок, то это может привести к корректировке строительных работ.

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