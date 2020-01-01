Мария Сыропятова Стоимость проектирования лестницы на Ветлане по итогам торгов упала в два раза В три с половиной раза снизилась цена реконструкции дорожки в Каменном городе Поделиться Поделиться Твитнуть

Вид на Вишеру с камня Ветлан. Фото предоставлено сайтом http://123‑realty.ru

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Победителем аукционов на разработку проектной документации по созданию лестниц на Усьвинских столбах и Ветлане, а также дорожки в Каменном городе объявлена индивидуальный предприниматель Светлана Харитонова. Протоколы об этом опубликованы на портале госзакупок.

Стоимость проектирования лестницы на Ветлане в результате аукциона снизилась более чем в два раза (с 2,1 млн до 884 тыс руб.). Похожие работы на Усьвинских столбах подешевели по итогам торгов на 60% (с 2,4 млн руб. до 1,5 млн руб.). Проект реконструкции дорожки в Каменном городе обойдётся краевому бюджету в 618 тыс. руб. вместо 2,2 млн, заложенных в бюджет изначально.

По всем трём объектам госэкспертиза проектно-сметной документации должна быть завершена в апреле 2022 года.

Ранее эксперты отмечали, что главное при проектировании подобных объектов – безопасность.

Напомним, что в 2013 году на Ветлане уже возводили деревянную лестницу. Зимой 2016 года с неё упала и погибла пожилая туристка. Затем лестницу разобрали. А один из сотрудников организации, ответственной за её содержание, был осуждён на три года условного срока.

После выделения финансирования на новую инфраструктуру на природных объектах у экспертов вызывали вопросы расположение лестницы на Ветлан и материал, из которого она будет изготовлена. Согласно техническому заданию, эти вопросы находятся в сфере ответственности проектировщика.

Светлана Харитонова владеет ландшафтным бюро «Green City», древесным питомником и садовым центром. Сама Светлана Харитонова не уточнила, проектированием каких объектов она или её сотрудники занимались.

Согласно данным ЕГРИП крестьянско-фермерское хозяйство (прим.ред. разновидность ИП) Светлана Харитонова зарегистрировала в 2012 году. Среди видов деятельности в выписке значатся, как традиционные для фермеров выращивание рассады и переработка мяса, так и менее распространенные, такие как исследования рынка, управление недвижимостью и услуги по перевозкам. Среди четырёх десятков видов работ указана, и «деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора».

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