Мария Сыропятова Край путешествий Что нужно для развития туротрасли в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти одним из приоритетов своей деятельности считают развитие туристической отрасли. Пожалуй, впервые за долгое время в бюджете предусмотрены средства на обустройство инфраструктуры природных парков, которые являются достопримечательностями региона. Эксперты поддерживают планы краевых властей по обустройству природного парка «Пермский». Однако полагают, что проблемы в этой сфере лежат глубже, поэтому нужны системные решения.

Ветлан, Усьвинские столбы, Каменный город

В 2021 году на инфраструктуру для туризма в Пермском крае потратят 70,8 млн руб. Из них 28,3 млн руб. предусмотрено на обустройство набережной в Осе, 12,5 млн руб. — на грантовую поддержку для строительства глэмпингов, ещё 30 млн руб. — на обустройство туристской инфраструктуры природного парка «Пермский». В последнем пункте речь идёт о реконструкции дорожки в Каменном городе, а также обустройстве лестниц на камень Ветлан и Усьвинские столбы. Вся эта инфраструктура должна способствовать развитию активного и экскурсионного туризма.

Эта сфера сейчас вызывает повышенный интерес. Туроператоры в сегменте активного и экскурсионного туризма отмечают, что спрос на их услуги вырос на 20—30% по сравнению с прошлым летом.

На Усьвинских столбах есть действительно опасные места, которые необходимо облагородить и повесить предупреждения об опасности, отмечает директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас» Алексей Зотиков. «Другой вопрос, что после строительства бесполезной смотровой площадки у Усьвинских столбов не проводилось никаких работ по восстановлению ландшафта вокруг этой площадки, — отмечает он. — И непонятно, как её использовать. Чтобы находиться на ней и сфотографироваться на фоне Усьвинских столбов, фотографу необходимо быть на середине речки. А сейчас она служит остановочным пунк­том для местных лодочников и площадкой для продажи шашлыков».

У других представителей отрасли больше вопросов вызывает материал, из которого будет построена лестница на Усьвинских столбах (судя по финансово-экономическому обоснованию, она должна быть деревянной). «Лучше на Усьвинских столбах построить металлическую лестницу с деревянным настилом, — отмечает директор туроператора Nordural Юрий Половников. — Она будет и достаточно прочная, и не слишком скольз­кая зимой, как просто металлическая. В любом случае альтернативного пути на Усьвинских столбах нет, поэтому появление лестницы должно повысить уровень безопасности».

На Ветлане в 2013 году уже возводили деревянную лестницу. В 2016 году зимой с неё упала и погибла пожилая туристка, после чего лестницу разобрали. Поскольку за содержание объекта отвечал районный центр дополнительного образования, то его сотрудник получил тогда три года условно. В Красновишерском районе до сих пор многие считают, что причиной трагедии стало недостаточное внимание к объекту, низкий уровень финансирования содержания лестницы и поведение самой туристки.

«В год на содержание лестницы выделялось примерно 50 тыс. руб., — рассказал источник в Красновишерском районе. — Конечно, этих средств было недостаточно, зимой её нужно регулярно чистить от снега и льда. Но и туристы зачастую приезжают неорганизованно, без сопровождения гидов, да ещё и в подпитом состоянии. Есть те, кто игнорирует и устные предупреждения, и памятки. Как бы их ни контролировали, они всё равно будут вести себя так, как хотят». При этом на Ветлан есть альтернативный, более безопасный и более долгий подъём со стороны посёлка Кирпичный (или со стороны базы «Родники»).

На Ветлане запланировали строительство полностью металлической лестницы по примеру Таганайской (в финансово-экономическом обосновании именно она указана в качестве аналога). По мнению Юрия Половникова, это сделает подъём ещё менее безопасным. «Зимой металлическая лестница будет очень скольз­кой, а значит, ещё менее безопасной, чем выполненная из дерева, — отмечает Юрий Половников. — Подъём на Таганае менее крутой, нежели на Усьвинских столбах и тем более на Ветлане».

Однако в минприроды, которое будет выступать заказчиком работ, говорят, что окончательное решение по материалам для лестницы ещё не принято.

Связь — вопрос безопасности

В целом для развития отрасли и увеличения турпотока необходимо решить базовые проблемы, связанные со строительством дорог и вышек сотовой связи, считают эксперты.

Так, например, лесная дорога протяжённостью 16 км от Усть-Александровска до Усть-Койвы — это «головная боль всех, кто занимается активным туризмом», отмечает директор турфирмы «Солана» Данил Поздеев. «Уже даже небольшие автобусы отказываются по ней ездить, снаряжение сгружают с обычных автобусов и перегружают на вахтовки или проходимые пазики, — рассказывает он. — А в Усть-Койве начинается один из самых популярных маршрутов для сплава. В сезон за один день здесь могут сплавляться до 1 тыс. человек».

Несколько лет назад эту грунтовую лесную дорогу, по словам Данила Поздеева, оканавили, периодически её подсыпают, но качество движения по ней по-прежнему оставляет желать лучшего. Также требуют ремонта и обслуживания другие дороги, используемые любителями активного туризма: от Кормовища до Кына, от села Мысы на реке Усьве до трассы на Чусовой и др.

В краевом минтрансе пояснили, что все эти дороги являются муниципальными, а значит, ремонтировать их можно только за счёт местных бюджетов. Другое дело, что все природные достопримечательности находятся в глубоко дотационных территориях, которым часто не хватает денег на текущие расходы.

Что касается сотовой связи, то в этом году при содействии Министерства информационного развития и связи Пермского края бесплатный Wi-Fi появился на Полюде. «Запуск Wi-Fi на Полюде, конечно, хорошая новость, много людей посещает это место, — отмечает Данил Поздеев. — Но важнее обеспечить сотовой связью ключевые точки маршрутов на речках. В сезон в этих местах собирается до тысячи человек. И часть из них — в «подогретом» состоянии. Связь — это вопрос безопасности. Она должна быть как минимум на точках старта и финиша маршрута. Это прежде всего обеспечение быстрого доступа до полиции, МЧС, скорой помощи. И чем этот доступ будет проще, тем лучше».

У официальных операторов есть специализированное оборудование для обеспечения связи. Но они сейчас обслуживают, по их примерным оценкам, от 20 до 35% туристов в секторе активного туризма в Пермском крае. «Сотовая связь, конечно, удобнее, чем спутниковая, — отмечает Юрий Половников. — Хотелось бы, чтобы она была не только в посёлке Усьва, но и на всём протяжении реки Усьвы до Мысов. Будет лучше, если она появится хотя бы в отдельных точках, чтобы проводники знали, куда нужно дойти, чтобы получить к ней доступ».

В министерстве информационного развития ответили, что проект по обеспечению культурных и туристических достопримечательностей Wi-Fi находится в разработке. В частности, сейчас определяется его стоимость и источники финансирования. Минкульт и минтуризма предлагают включить в проект свыше 100 объектов.

Более того, министерство по туризму вместе с минтарифов сегодня прорабатывают вопрос об освещении основных туристических маршрутов в Пермском крае. Пока определяются с ключевыми точками.

Константин Долгановский

Глэмпинг

Особую ставку в минтуризма делают на проект грантовой поддержки строительства глэмпингов или модульных гостиниц. Напомним, главное отличие глэмпингов или модульных гостиниц от домов отдыха или турбаз в том, что они не имеют прочной связи с землёй. При этом к ним можно подвести электричество, водоснабжение и другие коммуникации. Строительство такого объекта обойдётся предпринимателю, по оценкам участников рынка, от 100 тыс. до 600 тыс. руб.

В турбизнесе считают, что он обеспечит больше разнообразия для размещения туристов. «Глэмпинг — это гламурный кемпинг, — отмечает Алексей Зотиков. — Глэмпинги предполагают больший комфорт по сравнению с палаткой. В них туристы спят на кроватях с чистыми простынями, а не на коврике и в спальнике. При размещении глэмпингов в красивых местах летом у этого формата точно будет спрос. Другое дело, что зимой этого спроса не будет. Есть виды глэмпингов, которые можно использовать круглый год, но они существенно дороже в установке. И непонятно, будут ли они пользоваться спросом у туристов зимой».

Александр Чазов

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