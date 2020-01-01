Мария Сыропятова Заключены контракты на проектирование тропы в Каменном городе, лестниц на Усьвинских столбах и Ветлане Стоимость проектирования инфраструктуры в природном парке «Пермский» составит 3 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

Заключены три контракта на проектирование инфраструктуры в природном парке «Пермский» между индивидуальным предпринимателем Светланой Харитоновой и ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края».

Речь идёт о проектировании лестницы на Ветлан с тропой на вершине, лестницы на Усьвинских столбах и реконструкции тропы в Каменном городе. На первом этапе выполнения работ подрядчик должен будет выполнить комплекс инженерных изысканий с проработкой эскизного проекта благоустройства территории.

Срок выполнения работ по всем трём контрактам — до 24 декабря 2021 года. На втором этапе — пройти государственную экспертизу проектов. Срок выполнения работ — до конца апреля 2022 года.

При этом, согласно контрактам, за подрядчиком оставлено право менять расположение объектов инфраструктуры, в том числе и маршруты лестниц и троп.

Напомним, в результате торгов стоимость проектных работ была существенно сокращена: на Ветлане в два раза, на Усьвинских столбах на 60%, а в Каменном городе — в три раза.

Добавим также, что Светлана Харитонова владеет ландшафтным бюро Green City, древесным питомником и садовым центром. Сама Светлана Харитонова не уточнила, проектированием каких объектов она или её сотрудники занимались.

Согласно данным ЕГРИП, крестьянско-фермерское хозяйство (разновидность ИП) Светлана Харитонова зарегистрировала в 2012 году. Среди видов деятельности в выписке значатся как традиционные для фермеров выращивание рассады и переработка мяса, так и менее распространённые, такие как исследование рынка, управление недвижимостью и услуги по перевозкам.

Среди четырёх десятков видов работ указана и «деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора».

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