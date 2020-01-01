Краевые власти обещают обустроить Каменный город Достопримечательность оборудуют глэмпингами и биотуалетами Поделиться Поделиться Твитнуть

Каменный город

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Одну из самых популярных у жителей и гостей Прикамья достопримечательностей планируют обустроить, сообщил на свой странице в Instagram вице-премьер правительства региона Алексей Черников.

По словам чиновника, в Каменном городе появятся стоянка для автомобилей, биотуалеты и глэмпинги. Также в планах — обновление лесной дорожки до памятника природы.

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