Посещение природных парков Прикамья в 2024 году оплатили более 70 тысяч человек И около 100 человек оштрафованы за нарушения порядка посещения ООПТ Поделиться Твитнуть

фото Дирекции природного парка «Пермский»

С момента введения платы за вход на особо охраняемые природные зоны Пермского края почти 89 тыс. туристов воспользовались этой услугой. В частности, более 70 тыс. человек оплатили посещение природных парков региона в 2024 году, об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Ведомство также отметило, что наиболее высокая посещаемость ООПТ наблюдается в июле и в период новогодних каникул, а также в начале осени.

Напомним, плата за вход на ООПТ была установлена постановлением правительства Пермского края с 7 июля 2023 года. Платное посещение касается трёх зон: природного парка «Пермский» (кластеры Вишеры, Усьвы и Чусовой) и двух горных локаций — «Полюдов Камень» и «Колчимский камень». Получение специального разрешения для посещения стоит 100 руб. и позволяет находиться на территории три дня. Жители соседствующих с природными парками населенных пунктов могут посещать зоны бесплатно.

Средства, собранные за вход, направляются на сохранение и развитие ООПТ, включая создание новой рекреационной инфраструктуры.

В минприроды также сообщили, что в 2024 году было составлено 103 протокола за нарушения правил посещения ООПТ, причём почти четверть из них зафиксирована в осенне-зимний период. Штраф за отсутствие разрешения на посещение составляет от 3 до 4 тыс. руб.

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