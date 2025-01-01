За месяц в Перми снесли 23 аварийных дома Больше всего – в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

За ноябрь в Перми снесли 23 аварийных дома, большая часть из которых находилась в Свердловском районе. По информации горадминистрации, освободившиеся земельные участки могут быть использованы для строительства новых домов, социальных объектов и мест культуры и отдыха.

«В городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что за ноябрь было снесено 23 аварийных дома. Самое большое количество аварийных домов снесено в Свердловском районе — шесть, в Дзержинском районе снесено два дома, в Мотовилихинском — четыре, в Кировском — пять, в Индустриальном и Орджоникидзевском — три дома и в Ленинском районе — три аварийных дома», — отметили в мэрии.

В целом, с начала 2025 года, в краевом центре было демонтировано 119 расселённых домов, признанных аварийными. В том числе, это объекты на Маршала Рыбалко, 12, Екатерининской, 62, Индустриализации, 18, Кировоградской, 130, Лёвшинской, 32, Докучаева, 2 и другие. Ещё на 13 объектах в данный момент продолжаются работы по демонтажу и вывозу строительного мусора. В прошлом году за год было демонтировано более 120 таких домов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала года прокуратура ограничила доступ к более 100 аварийным домам в Перми. В октябре вот городских властей потребовали устранить нарушения по пяти зданиям.

