В Перми прокуратура ограничила доступ к более 100 аварийным домам В октябре ведомство потребовало от городских властей устранить нарушения по пяти зданиям

Фото: 2Gis

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в этом году надзорный орган добился ограничения доступа к более 100 аварийным домам.

В ведомстве отметили, что вопросы, касающиеся переезда граждан из ветхого жилья и обеспечения безопасности на этих объектах, находятся в центре внимания прокуратуры.

В октябре этого года, после того как краевая прокуратура направила соответствующее представление главе администрации Перми, городские власти предприняли шаги по ограничению доступа посторонних к пяти многоквартирным домам. Эти здания ранее расселены из-за аварийного состояния, но к ним был свободный доступ посторонних людей.

Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.

