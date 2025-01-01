В Кировском районе Перми расселили два аварийных дома 109 жителей получили компенсацию или другое жильё Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления жилищных отношений администрации Перми, в Кировском районе краевой столицы расселено ещё две аварийных многоквартирных дома.

Один из них находится на ул. Маршала Рыбалко, 12. В 31 жилом помещении общей площадью 548,5 кв. м проживали 49 человек. Во втором многоквартирнике, на ул. Маршала Рыбалко, 27а, в 30 жилых помещениях площадью 694,7 кв. м — проживали 60.

Как сообщают в пресс-службе администрации Перми, все собственники аварийных домов получили либо новое жильё, либо денежную компенсацию.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Пермского края получило одобрение на выделение 1,27 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. Соответствующее заявление сделал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Финансирование будет направлено на расселение домов, признанных непригодными для проживания после 1 января 2017 года. Эта инициатива является частью нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», в котором участвуют все регионы страны.

