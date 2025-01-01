Закончилось расселение трёх аварийных домов на улице Индустриализации в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В управлении жилищных отношений администрации города сообщили о завершении расселения трёх аварийных домов в Мотовилихинском районе Перми.

В одном из них (по ул. Индустриализации, 14) находилась 81 квартира общей площадью 1924,08 кв. м, в них проживало 148 человек.

В аварийном здании по ул. Индустриализации, 16 было 43 жилых помещения площадью 1663,3 кв. м, где жили 106 граждан.

Ещё одно аварийное здание, по ул. Индустриализации, 18, насчитывало 39 квартир общей площадью 1660,7 кв. м, в которых проживали 82 человека.

Все жители этих домов, в зависимости от формы собственности, получили либо денежные выплаты, либо новое благоустроенное жильё.

Процесс расселения аварийного жилья осуществляется в соответствии с региональными и муниципальными программами.

В мэрии напомнили, что жители Перми могут обратиться за консультацией по вопросам расселения в управление жилищных отношений (ул. Горького, 18), где предоставляют более детальную информацию о порядке получения компенсации. Консультации доступны по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59.

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