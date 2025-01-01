В Перми на месте снесённого «дома с Буддой» нашли исторические артефакты Здание снесли в конце октября Поделиться Твитнуть

Фото: Олег Филимонов

В Перми на месте снесённого дома с граффити Будды по эскизу известного уличного художника Александра Жунева (ул. Екатерининская, 62) нашли исторические артефакты. Об этом пишет ТК ВЕТТА со ссылкой на скульптора Олега Филимонова.

На месте обнаружили кирпич завода Драгунова, такой же ранее находили при ремонте дома Мешкова, а также клеймо соболя — знак Демидовских заводов.





«К сожалению, экскаватор немного повредил клеймо, оказалась стёрта надпись «Сибирь». Но «зверёк-соболёк» вполне живой и ржавчина его не коснулась. Были ещё детали железного скелета здания. Надеюсь, что в будущем они станут частью какой-нибудь художественной композиции», — добавил Филимонов.





Напомним, дом по ул. Екатерининской, 62 с известным граффити признали аварийным. В конце октября 2025 года здание снесли. Ранее в нём работала фалафельная от египтянина Мохамеда Али.

