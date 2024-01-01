Алёна Бронникова В Перми открылось второе кафе арабской и индийской кухни «Али falafel» открылся на Екатерининской, 62 Поделиться Твитнуть

ИА "Текст"

Основатель первой в Перми фалафельной египтянин Мохамед Али открыл второй ресторан «Али falafel». Как сообщает издание «Текст», новое помещение превышает по площади первый проект на ул. Ленина, 32в.

Новое заведение расположено на ул. Екатерининской, 62. В здании находится четыре зала разной величины и отдельный детский зал. В нём может разместиться около 38 человек.

О том, что Мохаммед Али планирует открыть вторую фалафельную, стало известно в середине октября. Кафе предполагалось открыть к концу месяца.

Первая в городе фалафельная «Али falafel» открылась в 2015 году на ул. Ленина около ресторанного комплекса «Живаго». Блюда Мохамед Али готовил с напарниками по рецептам своей родины, заведение работало в формате фастфуда. Позднее проект запустился как полноценный ресторан в Старокирпичном переулке, с весны 2019 года «Али falafel» работал на «Рынке еды», а после его закрытия начал работать по ул. Ленина, 32в.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.