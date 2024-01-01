Елена Синица Основатель первой в Перми фалафельной откроет кафе арабской и индийской кухни Предполагается, что заведение откроется до конца октября Поделиться Твитнуть

Фото: ИА "Текст"

Основатель первой в Перми фалафельной «Али falafel» египтянин Мохамед Али запускает новый проект. Об этом сообщает издание «Текст».

В планах открыть кафе арабской и индийской кухни в здании на ул. Екатеринская, 62. Предполагается, что заведение откроется до конца октября, однако название проекта пока не определено.

Первая в городе фалафельная «Али falafel» открылась в 2015 году на ул. Ленина около ресторанного комплекса «Живаго». Блюда Мохамед Али готовил с напарниками по рецептам своей родины, заведение работало в формате фастфуда.

Позднее проект запустился как полноценный ресторан в «Старокирпичном переулке», с весны 2019-го года «Али falafel» работал на «Рынке еды», а после его закрытия начал работать на ул. Ленина, 32В.

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