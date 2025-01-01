Алёна Бронникова

Администрация Перми банкротит бывшего арендатора Пушкинской бани

Сумма требований составляет 16 млн рублей

Пушкинская баня

  Олег Антонов

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск департамента имущественных отношений администрации Перми к бывшему арендатору Пушкинской бани АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» о признании его банкротом. Как указано в картотеке арбитражных дел, заявление было направлено в конце ноября и принято к производству 1 декабря.

«От департамента имущественных отношений администрации Перми 24 ноября 2025 года поступило в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании АНО «СОЦ «Энергия» несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре отсутствующего должника, обосновывая требование наличием задолженности в общей сумме 16,58 млн руб. и неуплаченной свыше трёх месяцев», — сообщается в определении.

Истец также попросил утвердить временным управляющим организации члена СРО Союз АУ «Возрождение» Ольгу Назмутдинову. Рассмотрение обоснованности заявления назначено на 11 декабря.

Напомним, после отказа мэрии от договора аренды из-за неисполнения арендатором Пушкинской бани (ул. Пушкина, 64) своих договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг арендатор отказался освободить объект. В феврале 2023 года Семнадцатый апелляционный суд вернул Пушкинскую баню в ведение администрации Перми. В июле судебные приставы принудительно изъяли помещения у «Энергии», позже стало известно, что объект планируется отдать в концессию.

Соглашение по реконструкции здания было заключено в 2024 году с компанией из Екатеринбурга ООО «Прерогатива». В 2025 году был утверждён внешний вид объекта, а в ноябре инвестор приступил к его обновлению.

