Начинается реконструкция Пушкинской бани в Перми

На Пушкинской бане в краевом центре установили фальшфасад. Сейчас там строители проводят подготовительные работы, а затем они приступят к реконструкции здания, пояснили порталу 59.ru в мэрии, отметив, что документы по проекту ещё проходят экспертизу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что власти Перми одобрили архитектурно-градостроительное решение для здания бани, находящегося по ул. Газеты «Звезда», 38.

Напомним, проект этого здания был разработан в 80-х годах известным пермским архитектором Менделем Футликом. Пушкинская баня является ярким образцом советского модернизма в архитектуре. В рамках реконструкции облик здания будет полностью сохранён, а используемые материалы отделки акцентируют его модернистские черты.

Планируется утеплить существующие фасады с последующей отделкой штукатуркой, которая по текстуре будет максимально приближена к оригинальному материалу — бетону с рустовкой. Цоколь облицуют сибирским гранитом. Также предусмотрена архитектурная подсветка, призванная подчеркнуть достоинства здания.

Реновацию и развитие банного комплекса в рамках муниципально-частного партнерства реализует компания «Прерогатива».

После завершения реконструкции в здании разместятся парильные, хамам, различные точки общепита и другие необходимые бытовые услуги. Одновременное количество посетителей составит 180 человек. Инвестор также берёт на себя социальные обязательства по предоставлению льготных банных услуг определенным категориям граждан. Цена льготного посещения не будет превышать 50% от обычной стоимости. Для детей до шести лет посещение останется бесплатным.

