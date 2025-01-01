В Перми утвердили внешний вид Пушкинской бани после реновации Реконструкция объекта осуществляется в рамках муниципально-частного партнёрства Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми одобрили архитектурно-градостроительное решение для здания бани, находящегося по ул. Газеты «Звезда», 38.

Проект этого здания был разработан в 80-х годах известным пермским архитектором Менделем Футликом. Пушкинская баня является ярким образцом советского модернизма в архитектуре. В рамках реконструкции облик здания будет полностью сохранён, а используемые материалы отделки акцентируют его модернистские черты.

Администрация Перми

Планируется утеплить существующие фасады с последующей отделкой штукатуркой, которая по текстуре будет максимально приближена к оригинальному материалу — бетону с рустовкой. Цоколь облицуют сибирским гранитом. Также предусмотрена архитектурная подсветка, призванная подчеркнуть достоинства здания.

Администрация Перми

Напомним, реновацию и развитие банного комплекса в рамках муниципально-частного партнерства реализует компания «Прерогатива». В настоящее время инвестор завершает подготовку документов для прохождения экспертизы проектной документации и сметы.

После завершения реконструкции в здании разместятся парильные, хамам, различные точки общепита и другие необходимые бытовые услуги. Одновременное количество посетителей составит 180 чел. Инвестор также берет на себя социальные обязательства по предоставлению льготных банных услуг определенным категориям граждан. Цена льготного посещения не будет превышать 50% от обычной стоимости. Для детей до шести лет посещение останется бесплатным.

