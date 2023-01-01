Максим Артамонов В Перми администрация отдаст здание «Пушкинской бани» в концессию Чиновники обещают сохранить целевое назначение объекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, в рамках исполнения муниципального контракта МКУ «Содержание муниципального имущества» было проведено инструментальное обследование технического состояния здания бани по ул. Пушкина, 64.

В ходе обследования было выполнено инструментальное измерение прочности материалов строительных конструкций, а также сделан расчёт несущей способности строительных конструкций фундаментов, капитальных стен, столбов, перекрытий и покрытий.

«С учётом результатов обследования в настоящее время администрацией Перми проводится работа по вовлечению данного объекта в концессионный оборот», — пояснили в мэрии.

В конце июня этого года судебные приставы принудительно изъяли у арендатора и передали городским властям здание по ул. Пушкина, 64.

Ранее, 1 февраля, решением Семнадцатого апелляционного суда «Пушкинская баня» была возвращена в ведение администрации Перми. Суд удовлетворил жалобу мэрии на решение Арбитражного суда Пермского края, согласно которому мэрии было отказано в иске к АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» о возврате бани. Исковое заявление мэрии подавалось в связи с тем, что после отказа городских властей от договора аренды из-за неисполнения арендатором своих договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг арендатор отказался освободить баню.

Как сообщили тогда в департаменте имущественных отношений, после возврата бани пермские власти сохранят целевое назначение объекта, здесь продолжат оказывать банные услуги населению.

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