Администрация Перми принудительно изъяла помещение «Пушкинской бани» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы принудительно изъяли у арендатора и передали городским властям здание на ул. Пушкина, 64. В нём размещается «Пушкинская баня». Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», изъятие прошло в конце июня. Сейчас в мэрии обсуждают варианты дальнейшего использования помещений.

Напомним, решением Семнадцатого апелляционного суда от 1 февраля 2023 года "Пушкинская баня" была возвращена в ведение администрации Перми. Суд удовлетворил жалобу мэрии на решение Арбитражного суда Пермского края, согласно которому администрации города отказано в иске к АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» о возврате бани. Исковое заявление мэрии подавалось в связи с тем, что после отказа городских властей от договора аренды из-за неисполнения арендатором своих договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг арендатор отказался освободить баню.

Как сообщили тогда в департаменте имущественных отношений, после возврата бани пермские власти сохранят целевое назначение объекта, здесь продолжат оказывать банные услуги населению.

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