Администрация Перми сумела вернуть себе Пушкинскую баню Власти сохранят целевое назначение объекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Решением Семнадцатого апелляционного суда 1 февраля 2023 года Пушкинская баня (ул. Пушкина, 64) возвращается в ведение администрации Перми.

Суд удовлетворил жалобу мэрии на решение Арбитражного суда Пермского края, согласно которому администрации города отказано в иске к автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» о возврате бани.

Исковое заявление мэрии подавалось в связи с тем, что после отказа городских властей от договора аренды из-за неисполнения арендатором своих договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг, арендатор отказался освободить баню.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений, после возврата бани пермские власти сохранят целевое назначение объекта, здесь продолжат оказывать банные услуги населению.

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