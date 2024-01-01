Пушкинской баней в Перми займётся компания из Екатеринбурга Мэрия заключила соглашение с компанией ООО «Прерогатива» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми выбрали инвестора, который займется развитием Пушкинских бань.

Мэрия заключила соглашение с компанией из Екатеринбурга ООО «Прерогатива», которая выступила с инициативой о реконструкции и эксплуатации здания бани.

В администрации объясняют свой выбор тем, что эта компания уже имеет опыт в реализации подобных проектов: под её управлением находятся два банных комплекса в Екатеринбурге и один в Челябинске.

«Они объединяют в себе традиции русской бани и новейшие технологии. Задача инвестора не только восстановить внешний облик и функционирование бани, сохранив помывочные места, но и предусмотреть в ней дополнительные сервисы, отвечающие современным требованиям» — объясняют в мэрии.

Как уже писал «Новый компаньон», по соглашению «Прерогатива» должна будет реконструировать, эксплуатировать и обслуживать баню за свой счет или привлеченные средства. Сумма, за которую компания предложила реконструировать баню, 307 миллионов рублей.

После реконструкции в здании появятся парильные отделения, хамам, кафе и т.д. Одновременно в ней могут находиться 180 человек.

Инвестор берет на себя социальные обязательства — будет оказывать банные услуги льготным категориям граждан. Для детей до 6 лет посещение будет бесплатным.

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