Власти Перми объявили конкурс на поиск инвестора для реконструкции Пушкинской бани Результаты станут известны 8 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила о проведении конкурса для реализации проекта муниципально-частного партнерства, связанного с реконструкцией Пушкинской бани. На сайте администрации указано, что частный партнёр не только выполнит реконструкцию, но также будет заниматься эксплуатацией и техническим обслуживанием бани, расположенной на ул. Газеты «Звезда», 38. Публичным партнёром является городской департамент экономики и промышленной политики. Приём заявок продлится с 23 августа по 7 октября, а результаты конкурса по отбору частного инвестора станут известны 8 октября.

Согласно соглашению с победителем, частный партнёр обязан провести реконструкцию, а также эксплуатировать и обслуживать баню за счёт собственных или привлечённых средств. В документации указано, что общий объём инвестиций составит не менее 307 млн руб. по ценам 2024 года. В качестве потенциального инвестора рассматривается инициатор проекта — компания «Прерогатива». В соответствии с федеральным законодательством, соглашение о МЧП может быть заключено с ней, если в течение 45 дней после публикации решения о проекте не поступят другие заявки. В противном случае будет организован конкурс.

Напомним, 16 августа администрация Перми опубликовала постановление о реализации механизма муниципально-частного партнёрства (МЧП) для реконструкции, эксплуатации и обслуживания бани по ул. Газеты «Звезда», 38. После обновления в здании будут открыты парные, хамам, заведения общественного питания и др. Вместимость комплекса составит 180 человек. Также инвестор обязан выполнить социальные обязательства, предлагая банные услуги для льготных категорий населения по сниженным ценам. Стоимость льготного посещения не должна превышать половины от обычной цены для других посетителей. Дети до 6 лет смогут посещать заведение бесплатно.

Напомним, в прошлом году судебные приставы принудительно изъяли у арендатора и передали городским властям здание Пушкинской бани. Поводом для этого стало неисполнение предпринимателем договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг.

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