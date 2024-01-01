Пушкинскую баню в Перми реконструируют с применением механизма МЧП После обновления в здании заработают парные, хамам, кафе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми издал постановление о реализации механизма муниципально-частного партнерства (МЧП) для реконструкции, эксплуатации и обслуживания бани по адресу: ул. Газеты "Звезда", 38. В качестве потенциального инвестора рассматривается компания «Прерогатива».

После обновления в здании будут открыты парные, хамам, заведения общественного питания и др. Вместимость комплекса составит 180 человек. Также инвестор обязан выполнить социальные обязательства, предлагая банные услуги для льготных категорий населения по сниженным ценам. Стоимость льготного посещения не должна превышать половины от обычной цены для других посетителей. Дети до 6 лет смогут посещать заведение бесплатно.

Напомним, в прошлом году судебные приставы принудительно изъяли у арендатора и передали городским властям здание Пушкинской бани. Поводом для этого стало неисполнение предпринимателем договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг.

В администрации города отметили, что муниципально-частное партнерство является одним из методов развития общественной инфраструктуры, основанным на долговременном сотрудничестве государства и бизнеса. Частные компании участвуют не только в проектировании и финансировании, но и в эксплуатации и обслуживании инфраструктурных объектов.

Ранее сообщалось, что в Перми в рамках этого механизма МЧП был построен и открыт спортивный комплекс на ул. Подлесной, 41. Соглашение предусматривает безвозмездное предоставление часов для занятий школьникам. В новом спорткомплексе тренируются бадминтонисты и теннисисты из спортшколы «Олимпийские ракетки».

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