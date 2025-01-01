Движение на улице Карпинского в Перми планируют открыть к маю 2026 года Ранее сообщалось о техническом запуске до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: страница Дмитрия Махонина в соцсети "ВКонтакте"

Правительство Пермского края опубликовало распоряжение регионального минтранса о введении временного ограничения движения по реконструируемому участку ул. Карпинского между ул. Мира и ш. Космонавтов. Документ был подписан 3 декабря заместителем главы ведомства Максимом Михеевым.

Согласно распоряжению, ограничение для всех видов транспорта вводится с 00:00 6 декабря 2025 года до 00:00 1 мая 2026 года. Данная мера необходима для обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ по реконструкции. Подрядчиком выступает ООО «АБЗ-Дорстрой».

При этом ранее власти сообщали о том, что работы на объекте выходят на финишную прямую, и техническое открытие движения ожидается до конца 2025 года. Кроме того, в контракте, который планируется заключить в ближайшее время на полгода с подрядчиком по обслуживанию трамвайных маршрутов, уточняется, что трамваи № 12 будут курсировать по прежнему пути — от школы № 107 до Пермской ярмарки.

«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации ответ не был получен.

Напомним, изначально движение на данном участке ул. Карпинского было закрыто до мая 2025 года, затем ограничения продлевали до октября 2025 года. Работы начались в мае 2024-го.

