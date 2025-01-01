Анастасия Селиверстова Реконструкция улицы Карпинского в Перми вышла на финишную прямую В скором времени строители начнут укладывать дорожное полотно Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В рамках реконструкции ул. Карпинского в Перми начинается финальный этап. В ближайшие дни на заезде на путепровод начнётся укладка дорожного полотна и завоз трамвайных путей. Об этом в своем телеграм-канале сообщили Павел Черепанов, депутат заксобрания и советник губернатора по вопросам строительства.

Параллельно с реконструкцией ул. Карпинского ведётся подготовка выезда на ул. Крисанова, а также подготовка плиты со стороны ш. Космонавтов. Работы проводятся и со стороны ул. Стахановской. Там начинается монтаж сетей для дорожной инфраструктуры — оборудования светофоров и освещения.

«Огромный пласт работ проделан по переустройству коммунальных сетей. Отмечу, что переустройство коммунальных сетей составляет почти 50% работ», — сообщил Павел Черепанов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что работы по переустройству всех коммунальных сетей были почти завершены. Краевой минтранс 27 октября отмечал, что на участках ул. Карпинского возведено пролётное строение путепровода, а также идут работы по возведению подходов к нему.

Техническое открытие движения должно состояться до конца 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.