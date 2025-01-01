На участке улицы Карпинского в Перми завершается реконструкция сетей
Работы по переустройству сетей закончатся участком на улице Левченко
На строящемся участке дороги по ул. Карпинского почти завершены работы по переустройству всех коммунальных сетей. Об этом в своём telegram-канале сообщил депутат Заксобрания и советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.
Он отметил, что на участке, где ведётся строительство путепровода и дороги, осталось провести работы на теплосетях в районе ул. Левченко.
Напомним, работы идут на участке ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов протяжённостью 970 м, в том числе — на путепроводе над Транссибирской магистралью. 27 октября 2025 года краевой минтранс сообщил, что на участках возведено пролётное строение путепровода, идут работы по возведению подходов к нему, проезжая часть получила свои очертания. Также подрядная организация ведёт переустройство инженерных коммуникаций, что составляет почти половину объёма всех работ.
В минтрансе также сообщили, что на основном ходе дороги уложена рельсошпальная решётка, рабочие реконструируют перекрёсток ул. Карпинского с ул. Мира и ул. Стахановской. Отмечается, что на протяжении всей улицы трамвайные пути будут отделены от автомобильного движения. В целом после завершения всех работ количество полос движения на ул. Карпинского увеличится до шести.
Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на 2026 год.
