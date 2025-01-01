Готовность работ по реконструкции улицы Карпинского в Перми составляет 69% Перед строителями стоит задача обеспечить технический запуск движения в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Перми в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы по реконструкции ул. Карпинского. В пресс-службе министерства транспорта Прикамья сообщают, что готовность объекта составляет 69%, перед подрядчиком оставлена задача обеспечить технический запуск движения в этом году.

Работы идут на участке ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов протяжённостью 970 м, в том числе — на путепроводе над Транссибирской магистралью. Уже возведено пролётное строение путепровода, идут работы по возведению подходов к нему, получила свои очертания проезжая часть. Также подрядная организация ведёт переустройство инженерных коммуникаций, что составляет почти половину объёма всех работ.

В минтрансе рассказали также, что на основном ходе дороги уложена рельсошпальная решётка, рабочие реконструируют перекрёсток ул. Карпинского с ул. Мира и ул. Стахановской. Отмечается, что на протяжении всей улицы трамвайные пути будут отделены от автомобильного движения. В целом после завершения всех работ количество полос движения на ул. Карпинского увеличится до шести.

«После завершения реконструкции улица Карпинского вместе с построенной улицей Крисанова станет единым транспортным коридором, соединяющим сразу несколько районов Перми и обеспечивающим прямой выезд из города на объездные магистрали», — сообщили в минтрансе региона.

Завершить все строительно-монтажные работы планируется в 2026 году.

