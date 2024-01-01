Закрытие на реконструкцию улицы Карпинского в Перми продлили до октября 2025 года Ограничения начнут действовать с 25 мая Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Карты

Ограничение движения всех видов транспорта по участку ул. Карпинского над Транссибирской магистралью в Перми продлили до 15 октября 2025 года. Такие данные следуют из распоряжения краевого минтранса от 17 мая, опубликованного на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что движение будет закрыто до мая 2025 года.

«Временно прекратить движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Карпинского от ул. Стахановской до пересечения с шоссе Космонавтов в границах объекта строительства и обеспечить объезд на период с 00:00 25 мая 2024 года по 23:59 15 октября 2025 года», — написано в документе.

При этом исключением является движение транспорта по ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Левченко для обеспечения возможности проезда к жилым домам и предприятиям.

Министерство транспорта Пермского края

Движение на данном участке дороги будет закрыто в связи с реконструкцией путепровода по ул. Карпинского над Транссибирской магистралью. Это будет первый этап работ по расширению ул. Карпинского на участке от ул. Мира до ш. Космонавтов. В феврале пресс-служба министерства транспорта сообщала, что ограничения планируется ввести на год — до мая 2025 года.

Министерство транспорта Пермского края

Реконструкция запланирована в два этапа и предполагает переустройство коммунальных и инженерных сетей, полный разбор старого путепровода и строительство на его месте нового. На самом путепроводе увеличат количество полос с двух до шести и выполнят переукладку трамвайных путей, отделив их бортом. Предстоящие работы приведут к изменению схемы движения общественного транспорта, автомобилистам также придётся двигаться в объезд.

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