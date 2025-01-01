Алёна Бронникова Обслуживание трамваев до августа 2026 года обойдётся бюджету в 891 млн рублей Контракт с перевозчиком заключат на полгода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр организации закупок Пермского края опубликовал электронный аукцион по обслуживанию всех трамвайных маршрутов в краевой столице. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 891,2 млн руб.

Заказчиком выступает МКУ «Гортранс». Финансирование запланировано из краевого и муниципального бюджетов. Перевозчика определят 15 декабря. Срок окончания исполнения контракта — 31 октября 2026 года. Срок выполнения работ запланирован на период с февраля по август 2026 года включительно.

Как сообщается в техзадании, у исполнителя должны быть в наличии транспортные средства, соответствующие требованиям маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по всем девяти трамвайным маршрутам. Трамваи должны вмещать от 116 человек и минимум 27 сидячих мест, иметь кондиционеры, системы видеонаблюдения, спутниковой навигации и автоматизированного контроля оплаты проезда.

Для перевозки маломобильных групп населения по маршрутам № 2 «Ст. Осенцы—Стахановское кольцо» и № 3 «Ст. Пермь II—ОАО «Красный Октябрь» должны быть предназначены по два трамвая, № 4 «Ст. Пермь II—М/р Висим» — 18 трамваев, № 5 «Ст. Пермь II—Ст. Бахаревка» — 10 трамваев, № 6 «Разгуляй—ОАО «Велта» — четыре трамвая, № 7 «Ст. Пермь II—ОАО «Вагоноремонтный завод» и № 8 «АО «Инкар»—М/р Висим» — по 10 трамваев, № 11 «Ст. Пермь II—М/р Висим» — шесть и № 12 «Школа № 107—Пермская ярмарка» — 20 единиц.

Напомним, ранее Гортранс заключил контракт на обслуживание трамвайных маршрутов в Перми с «Пермгорэлектротрансом» в течение декабря и января. Сумма контракта составила 248,2 млн руб.

