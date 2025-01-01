Алёна Бронникова Подведены итоги конкурса на обслуживание трамвайных маршрутов в Перми Стоимость контракта составила 248 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр организации закупок Пермского края подвёл итоги электронного аукциона на обслуживание трамвайных маршрутов Перми в течение декабря 2025-го и января 2026 года. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, участие в тендере приняла всего одна организация.

В минзакупок Прикамья «Новому компаньону» сообщили, что контракт будет заключён с действующим перевозчиком — МУП «Пермгорэлектротранс».

Стоимость услуг составит 248,2 млн руб. Средства на обслуживание маршрутов будут выделены из городского и регионального бюджетов. Срок исполнения контракта — 31 марта 2026 года.

Как сообщалось ранее, подрядчик должен будет обслуживать все девять трамвайных маршрутов Перми. При этом в приложении к проекту контракта указано, что трамваи № 12 снова будут курсировать из Индустриального в Мотовилихинский район по маршруту «Школа № 107 — Пермская ярмарка», как и до начала работ на улицах Столбовой и Карпинского.

При этом компенсационный автобусный маршрут № 72, введённый вместо трамваев № 12, будет продолжать ходить до середины января, судя по размещённой на сайте госзакупок конкурсной документации. «Новый компаньон» направил запрос в минтранс, на момент публикации новости комментарий не был получен.

По данным СМИ, занимавший пост генерального директора МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Дробаха перешёл на новое место работы. Вместо него врио главы организации назначен замгендиректора — главный инженер Андрей Пигасов. В выписке из ЕГРЮЛ на 11 ноября изменения не отображены.

