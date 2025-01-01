Алёна Бронникова Автобусы № 72 в Перми продолжат курсировать до середины зимы На обслуживание маршрута выделено 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми ищут перевозчика для обслуживания компенсационного маршрута № 72. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, контракт будет заключён ещё на 1,5 месяца: с 1 декабря 2025-го по 16 января 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 10,2 млн руб. Заявки на участие принимаются до 18 ноября. Победителя определят 20 ноября.

Маршрут № 72 обслуживается автобусами большого класса. Он проходит от ЦУМа до ТРЦ «Планета», был введён на время работ по ул. Карпинского вместо трамвайного маршрута № 12. В сентябре был заключён контракт на его обслуживание в течение октября и ноября. Победителем стало пермское ООО «Райзен», предложившее выполнить работы по цене, на 62,3% ниже начальной (13,8 млн руб.), — 5,2 млн руб.

В октябре власти объявили закупку на обслуживание трамвайных маршрутов с 1 декабря по 31 января. При этом в техзадании было указано, что трамваи № 12 снова будут курсировать по маршруту «Школа № 107 — Пермская ярмарка».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.