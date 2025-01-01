Алёна Бронникова Обслуживание девяти трамвайных маршрутов в Перми оценили в 248 млн рублей Трамваи № 12 снова начнут курсировать из Индустриального в Мотовилихинский район Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

МКУ «Городское управление транспорта» ищет перевозчика для обслуживания всех девяти трамвайных маршрутов Перми. Контракт предполагается заключить на два месяца: с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. Стоимость услуг оценили в 248,2 млн руб.

Как указано в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, средства на обслуживание маршрутов будут выделены из городского и регионального бюджетов. Срок исполнения контракта — 31 марта 2026 года.

Транспортные средства должны быть большого класса, предназначены для перевозки маломобильных групп населения, с минимальной вместимостью 116 человек, оборудованные информационными указателями, системами видеофиксации, кондиционирования, навигации, автоинформирования и учёта пассажиропотока и валидаторами.

По маршруту № 2 «Ст. Осенцы—Стахановское кольцо» протяжённостью 23,4 км в обе стороны, подрядчик должен обеспечить движение двух 2 трамваев, по маршруту № 3 «Ст. Пермь-II—ОАО «Красный Октябрь»» протяжённостью 8,3 км в обе стороны ‒ также двух единиц транспорта. По маршруту № 4 «Ст. Пермь-II—м/р Висим» (18,1 км) будут курсировать 18 трамваев, по маршруту № 5 «Ст. Пермь-II—ст. Бахаревка» (20,2 км) — 10 трамваев.

На маршруте № 6 «Разгуляй—ОАО «Велта» протяжённостью 13,1 км в обе стороны должна быть обеспечена работа четырёх единиц транспорта, на маршруте № 7 «Ст. Пермь-II—ОАО «Вагоноремонтный завод»» (21 км) — 10 единиц, по маршруту № 8 «АО «Инкар»—м/р Висим» (23,1 км) — 10 единиц. Трамваи № 11 не вернутся в Индустриальный район и продолжат следовать от ст. Пермь-II в м/р Висим по маршруту, протяжённость которого в целом составляет 22,3 км. Всего будет ходить шесть единиц.

Трамваи № 12 снова будут курсировать из Индустриального в Мотовилихинский район, по маршруту «Школа № 107 — Пермская ярмарка». Как и до начала работ на ул. Столбовой, он будет следовать по ш. Космонавтов через ул. Мира, Карпинского, Столбовую, Крисанова, Крылова, Пушкина, Борчанинова, Петропавловскую, Куйбышева, Ленина, Северную дамбу, улицы Уральскую, Крупской к б. Гагарина. Протяжённость всего маршрута составит 27,8 км — по 13,9 км в прямом и обратном направлении. Перевозчик должен обеспечить работу 20 единиц.

Подрядчика определят 10 ноября. В данный момент все трамваи в городе обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс».

