В Перми автобусы и трамваи ежедневно перевозят более 650 тысяч человек
В городе работают 77 автобусных и 11 трамвайных маршртутов
Общественный транспорт Перми ежедневно перевозит более 650 тыс. человек. Такие данные на пленарном заседании Пермской городской думы озвучил заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов.
Чиновник выступил перед думцами с докладом о реализации мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта города в рамках Часа депутата.
По его словам, в Перми сейчас действуют 77 автобусных маршрутов. На линии работают 658 автобусов, в числе которых есть 14 электробусов. Кроме того, в городе существует девять трамвайных маршрутов (85 трамваев).
Услуги по перевозке пассажиров осуществляют МУП «Пермгорэлектротранс», имеющий два автобусных парка и два трамвайных депо, а также 16 частных транспортных предприятий.
Средний срок эксплуатации транспорта для автобусов составляет 1,9 года, для трамваев — 7,5 лет.
Что касается инфраструктуры, то, по словам Галиханова, в Перми сейчас 1265 остановочных пунктов, в том числе 184 трамвайных.
