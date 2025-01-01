В Перми автобусы и трамваи ежедневно перевозят более 650 тысяч человек В городе работают 77 автобусных и 11 трамвайных маршртутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общественный транспорт Перми ежедневно перевозит более 650 тыс. человек. Такие данные на пленарном заседании Пермской городской думы озвучил заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов.

Чиновник выступил перед думцами с докладом о реализации мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта города в рамках Часа депутата.

По его словам, в Перми сейчас действуют 77 автобусных маршрутов. На линии работают 658 автобусов, в числе которых есть 14 электробусов. Кроме того, в городе существует девять трамвайных маршрутов (85 трамваев).

Услуги по перевозке пассажиров осуществляют МУП «Пермгорэлектротранс», имеющий два автобусных парка и два трамвайных депо, а также 16 частных транспортных предприятий.

Средний срок эксплуатации транспорта для автобусов составляет 1,9 года, для трамваев — 7,5 лет.

Что касается инфраструктуры, то, по словам Галиханова, в Перми сейчас 1265 остановочных пунктов, в том числе 184 трамвайных.

