Власти Перми готовы выделить почти 14 млн на контракт с перевозчиком на маршруте №72 Пассажиров будут возить автобусы большой вместимости

Фото взято из тг-канала Дмитрия Махонина

На сайте госзакупок объявлен тендер по отбору компании для выполнения пассажирских перевозок по маршруту № 72, который курсирует от ЦУМа до ТРЦ «Планета». Это компенсационный маршрут, введённый на время ремонта трамвайных путей на ул. Карпинского. Заказчиком выступило МКУ «Городское управление транспорта».

Начальная цена контракта составляет 13,8 млн руб. Компании, желающие принять участие в конкурсе, могут подать свои заявки до 17 сентября. Победителя выберут 19 сентября.

Согласно техзаданию, для обслуживания маршрута необходимо задействовать автобусы большой вместимости, оборудованные системами кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, устройствами для приёма безналичной оплаты проезда (валидаторами), а также навигационным оборудованием.

Напомним, ранее в Пермь поступила первая партия из восьми автобусов большого класса, которые выйдут на линию маршрута №45 «М/р Крохалева — Ул. Мильчакова». Всего в распоряжение перевозчика на этом маршруте поступит 24 таких машины, которые будут запускаться на другие направления поэтапно.

