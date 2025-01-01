В Перми с 1 октября восемь автобусов большого класса выйдут на маршрут №45 В целом в регион поступит 238 таких машин Поделиться Твитнуть

Фото взято из тг-канала Дмитрия Махонина

В Пермь поступила первая партия из восьми автобусов большого класса, которые выйдут на линию маршрута №45 «М/р Крохалева — Ул. Мильчакова». Всего в распоряжение перевозчика, обслуживающего маршрут, поступит 24 таких машины, которые будут запускаться на другие направления поэтапно.

Как сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, заявка региона рассчитана на 238 автобусов. Она одобрена в полном объёме. Новую технику в лизинг смогут приобрести перевозчики Перми, Березников и Чайковского.





«За пять лет автопарк пермских перевозчиков обновился полностью — это более 700 автобусов, 68 новых трамваев и 16 электробусов. Ещё 450 новых машин за эти пять лет вышли на межмуниципальные маршруты. Благодаря этому мы досрочно выполнили пятилетний план, установленный федеральным центром: на конец 2024 года в регионе 87,9% автобусов имеют нормативный срок эксплуатации, при этом целевой показатель на 2030 год — 85%», — отметил Махонин.





Планируется, что доля транспорта в пределах нормативного срока эксплуатации к 2030 году составит 100%.

