Обязанности гендиректора «Пермгорэлектротранса» будет исполнять главный инженер

Александр Дробаха покидает должность

Врио генерального директора МУП «Пермгорэлектротранс» назначат главного инженера предприятия Андрея Пигасова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу организации.

Как сообщалось ранее, возглавлявший с весны 2021 года «Пермгорэлектротранс» Александр Дробаха покидает свою должность в связи с переходом на новое место работы. Источники издания отмечали, что вакантным его пост станет 7 ноября. В мэрии информацию комментировать отказались.

В выписке из ЕГРЮЛ на 10 ноября информация о каких-либо изменениях в руководстве предприятия не отображена. Действующим генеральным директором является Александр Дробаха. Как указано на сайте администрации Перми, в МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Пигасов занимает должность заместителя генерального директора-главного инженера организации.

