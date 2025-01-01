Директор МУП «Пермгорэлектротранс» покидает пост Александр Дробаха возглавлял предприятие с 2021 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Директор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Дробаха покидает свою должность. Эту информацию изданию «Коммерсантъ-Прикамье», подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Вакантным место руководителя предприятия станет 7 ноября. По словам собеседника, Александр Дробаха переходит на новую работу.

В пресс-службе администрации города отказались подтвердить эту информацию.

Напомним, Александр Дробаха стал директором МУП в апреле 2021 года, до этого работал там главным инженером.

МУП «Пермгорэлектротранс» отвечает за обслуживание трамвайных и автобусных маршрутов Перми. В 2024 году выручка предприятия составила 1,885 млрд руб., а чистый убыток достиг 139,3 млн руб.

Предыдущим директором ПГЭТ был Александр Дербенёв. Он написал заявление по собственному желанию. Под руководством Дербенёва МУП впервые вышло на самоокупаемость: по итогам 2020 года прибыль МУП составила 23,6 млн руб.

