Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Движение по всей улице Карпинского в Перми восстановят до конца года Планируется расширение улицы до шести полос Поделиться Твитнуть

Фото: «Газпромнефть — Дорожное строительство»

На заседании правительства Пермского края 15 октября министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков рассказал о близком завершении работ на новом участке ул. Крисанова, соединяющем шоссе Космонавтов с ул. Пушкина. Общая протяженность объекта 2,3 км. 6 ноября 2024 года открылось движение по вновь устроенному путепроводу в створе шоссе Космонавтов, а 23 августа 2025 года был торжественно открыт для движения участок ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов.

Ведутся работы на ул. Карпинского, продолжающей ул. Крисанова в сторону Индустриального района. Протяженность участка реконструкции — 970 м. Проектом предусмотрено расширение улицы Карпинского с двух ныне существующих до шести полос движения с сохранением трамвайного движения.

Уже возведено пролётное строение путепровода через Транссиб, ведутся работы по возведению подходов к путепроводу. Проезжая часть уже получила свои очертания.

По словам министра, движение на ныне закрытом участке ул. Карпинского — от шоссе Космонавтов до ул. Мира — будет открыто уже в нынешнем году.

В ближайшие три года реконструкция ул. Карпинского и прилегающих к ней улиц продолжится. Большой объём работ предстоит на пересечении с ул. Строителей.

В ходе реализации четвёртого этапа проекта ул. Строителей будет полностью реконструирован существующий путепровод в створе шоссе Космонавтов — он расширится до шести полос движения. Планируется увеличить габарит подмостного пространства для беспрепятственного проезда транспортных средств под ним. Будет построен новый участок улицы Строителей для соединения с улицей Карпинского.

Для реализации объекта привлечен казначейский инфраструктурный кредит из федерального бюджета.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в этом году в Пермском крае будет завершено 12 новых объектов дорожного строительства. Сергей Вешняков сообщил, что в 2026 году планируется завершить строительство на 17 объектах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.