В этом году в Прикамье отремонтировали 455,5 км автодорог
Дорожный фонд составил 47 млрд рублей
На заседании регионального правительства министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков рассказал об итогах сезона дорожного строительства. По его словам, в этом году было построено 16,5 км новых дорог, а отремонтировано — 455,5 км.
«Объём дорожного фонда составил 47 млрд руб., более половина из которого направлена в качестве инвестиций на строительство и реконструкцию дорог», — отметил глава ведомства.
На ремонт и содержание дорог было выделено 12,5 млрд руб., на приведение в порядок местных дорог затрачено 6,3 млрд руб., а прочие затраты составили 2,3 млрд руб., добавил министр.
Подводя итоги строительного сезона глава Минтранса отметил, что в этом году было построено и реконструировано 16,5 км дорог, отремонтировано 455,5 км. Также выполнен ремонт мостов — 2 022 погонных м.
В 2025 году уже завершены (планируется завершить) работы по ул. Крисанова — от ш. Космонавтов до ул. Пушкина (общая протяжённость 2,3 км), тоннель в створе ул. Вишерская, на ул.2-я Шоссейная, пл. Гайдара, выезд с промышленного узла «Осенцы», дорога к вершине горы Крестовая и к с/т "Каменный цветок". Также будут выполнены работы по реконструкции и строительству дороги Пермь — Березники (подъезд к Березникам) и сделаны дополнительные полосы на дороге Б. Соснова — Частые.
В рамках Адресной инвестпрограммы Пермского края до конца 2028 году планируется реализовать более 40 объектов. В этом году завершены строительно-монтажные работы на 12 объектах.
