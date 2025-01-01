В этом году в Прикамье отремонтировали 455,5 км автодорог Дорожный фонд составил 47 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании регионального правительства министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков рассказал об итогах сезона дорожного строительства. По его словам, в этом году было построено 16,5 км новых дорог, а отремонтировано — 455,5 км.

«Объём дорожного фонда составил 47 млрд руб., более половина из которого направлена в качестве инвестиций на строительство и реконструкцию дорог», — отметил глава ведомства.

На ремонт и содержание дорог было выделено 12,5 млрд руб., на приведение в порядок местных дорог затрачено 6,3 млрд руб., а прочие затраты составили 2,3 млрд руб., добавил министр.

Из презентации Сергея Вешнякова

Подводя итоги строительного сезона глава Минтранса отметил, что в этом году было построено и реконструировано 16,5 км дорог, отремонтировано 455,5 км. Также выполнен ремонт мостов — 2 022 погонных м.

В 2025 году уже завершены (планируется завершить) работы по ул. Крисанова — от ш. Космонавтов до ул. Пушкина (общая протяжённость 2,3 км), тоннель в створе ул. Вишерская, на ул.2-я Шоссейная, пл. Гайдара, выезд с промышленного узла «Осенцы», дорога к вершине горы Крестовая и к с/т "Каменный цветок". Также будут выполнены работы по реконструкции и строительству дороги Пермь — Березники (подъезд к Березникам) и сделаны дополнительные полосы на дороге Б. Соснова — Частые.

В рамках Адресной инвестпрограммы Пермского края до конца 2028 году планируется реализовать более 40 объектов. В этом году завершены строительно-монтажные работы на 12 объектах.

