Защита худрука Пермского Театра-Театра обжалует решение суда об его увольнении Минкульт Прикамья должен расторгнуть договор с Борисом Мильграмом в течение 10 дней

Константин Долгановский

Сегодня в Ленинском районном суде Перми завершилось рассмотрение дела по иску районной прокуратуры против художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма. Судья Ольга Будилова вынесла решение в пользу прокуратуры, признав недействительным распоряжение краевого минкульта о дисциплинарном взыскании. По решению суда с худруком Театра-Театра должны расторгнуть договор в течение 10 дней.

«Новый компаньон» попросил адвоката Мильграма Оксану Пономарёву прокомментировать решение суда и рассказать о дальнейших действиях стороны защиты.

«Мы с решением суда, безусловно, не согласны. Считаем его несправедливым. Однозначно проигнорированы все доказательства, которые мы представили, а их было очень много. Позиция прокуратуры была, мягко сказать, необоснованной. Её представитель не потрудился посостязаться с нами в процессе. Но решение такое, какое оно есть. Мы с ним не согласны, будем его обжаловать», — пояснила адвокат.

По просьбе «Нового компаньона» Оксана Пономарёва также прокомментировала другое резонансное дело — в отношении экс-директора Музея PERMM Наили Аллахвердиевой. Адвокат сообщил, что «не хотела бы связывать эти два дела, но в целом такое действие — это посягательство на культуру».

«Оно меня удивляет и поражает. Выбранный повод настолько малозначителен, настолько устарел, что очень странно, что прокуратура в принципе это делает сейчас и таким способом», — добавила она.

Как ранее писал «Новый компаньон», основанием для иска к Мильграму стало требование прокуратуры об его увольнении. Надзорное ведомство усмотрело в его действиях признаки конфликта интересов. По мнению прокуратуры, в 2022-2023 годах театр заключил 12 контрактов с Александром Пронькиным, зятем Мильграма, на общую сумму 2,2 млн руб. При этом худрук театра не проинформировал учредителя в лице министерства культуры Пермского края об сделках своевременно.

Во время судебного процесса защита худрука театра утверждала, что обвинение необоснованно, поскольку его зять не входит в установленный Семейным кодексом перечень близких родственников. Кроме того, адвокат подчеркивала, что театр впоследствии уведомил министерство о заключенных сделках, после чего Мильграму было вынесено дисциплинарное взыскание, что на тот момент удовлетворило прокуратуру. Также адвокат отметила, что договоры с Пронькиным подписывал не Мильграм, а исполнительный директор театра Егор Мухин, а приемка работ осуществлялась коллегиально.





