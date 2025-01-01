Суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой Она пытается оспорить своё увольнение с формулировкой по коррупционному признаку Поделиться Твитнуть

фото: Евгений Иванов

Апелляционная жалоба, поданная бывшим руководителем музея Наилей Аллахвердиевой на решение судьи Ирины Рожковой об увольнении экс-директора учреждения в связи с коррупционными действиями, зарегистрирована в Ленинском районном суде.

По данным Properm, документы будут направлены в Пермский краевой суд для дальнейшего рассмотрения после 28 ноября.

Аллахвердиева ранее добилась восстановления сроков подачи апелляции, ссылаясь на своё нахождение за рубежом, что не позволило вовремя получить судебное решение и подать жалобу. Прокуратура оспаривала данное решение, заявляя о том, что экс-директор PERMM вводит в заблуждение участников процесса и суд, создавая возможности для злоупотреблений со стороны ответчика. Однако в итоге краевой суд отклонил заявление прокуратуры.

Напомним, в сентябре на сайте Пермского краевого суда было также размещено определение апелляционной инстанции по поводу решения Ленинского районного суда по иску прокурора Перми о признании недействительными сделок между музеем PERMM и куратором Арсением Сергеевым. Подробности этой истории можно прочитать на сайте «Нового компаньона».

