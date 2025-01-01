Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея выручила 700 тысяч рублей на благотворительном аукционе Средства будут направлены на создание доступной среды для незрячих посетителей Поделиться Твитнуть

Вадим Зубков ведёт благотворительный аукцион. Фото: Ирина Пьянкова

В посёлке Ферма на конноспортивном комплексе 21 ноября состоялся благотворительный аукцион — продажа произведений живописи, созданных на арт-резиденции «Конный мир». Владельцы лошадей, любители конного спорта и представители пермского бизнеса боролись за 16 лотов.

Ведущим торгов выступил галерист Вадим Зубков.

Ольга Пешкова. "Кто там? Большой малыш Капичиони"

Ольга Шур

Все лоты были реализованы, большинство ушло с молотка по цене выше эстимейта. Самым дорогим лотом стала работа «Кто там? Большой малыш Капичиони» Ольги Пешковой, которая ушла за рекордные 200 тыс. руб. Картина «Бирюзовые сапожки» Ирины Пьянковой была подарена Федерацией конного спорта Пермского края чемпионке России по конному троеборью в 2024 году Татьяне Артемьевой. На ней изображена её дочь Александра в тех самых бирюзовых сапожках. Александра — тоже чемпионка России по конному спорту 2025 года.

Всего было собрано 710 тыс. руб. Вырученные средства будут направлены на реализацию программы повышения доступности Пермской галереи для незрячих посетителей — установку тактильных полос и создание тактильных копий экспонатов. «Новый компаньон» уже рассказывал о проекте «100% доступно» по созданию безбарьерной среды в художественном музее. Эта работа будет продолжена.

Арт-резиденция «Конный мир» Пермской художественной галереи и Федерации конного спорта Пермского края прошла в сентябре. В ней приняли участие семь пермских художников: Максим Нурулин, Ольга Пешкова, Яна Дорофеева, Анна Демидова, Ирина Пьянкова, Анна Бурдина и Юлия Трубина.

Десять дней художники жили и работали в конноспортивном комплексе поселка Ферма, наблюдали за лошадьми, изучали их характеры, участвовали в тренировках и повседневных работах на конюшнях. Этот опыт позволил каждому участнику создать собственный художественный образ лошади — от реалистичных портретов до фантазийных интерпретаций. Работы можно было увидеть на предаукционном показе в здании временного хранилища Пермской галереи.

Ирина Пьянкова. "Бирюзовые сапожки"

Ольга Шур

